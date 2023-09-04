«التعليم والمعرفة» في أبوظبي تفتح باب التسجيل في برنامج «بعثات خطوة»

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي عن فتح باب التسجيل لاستقبال الطلبات للدفعة الثانية من برنامج «بعثات خطوة» للعام الدراسي 2023 - 2024، ويمنح البرنامج الفرصة لشريحةٍ أوسع من الطلبة لتحقيق إنجازات أكاديمية وشخصية مستدامة، من خلال تزويدهم بمسارات دراسية مخصصة في مجموعةٍ واسعة من المجالات الأكاديمية. ويستمر قبول طلبات المرشحين حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل عبر الرابط: https://ad.adek.gov.ae/khotwa/ وسيتم اختيار 600 طالب وطالبة من الطلبة المتقدمين للدراسة في الخارج، حيث سيبدأون دراستهم خلال شهري يناير وسبتمبر 2024، ويلتحق الطلبة المبتعثون بـ 38 كلية مجتمعية في الولايات المتحدة وكندا على مدى عامين، للدراسة في 42 تخصصاً تغطي ثمانية مجالات تلبي متطلبات القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية لدولة الإمارات، بما في ذلك الزراعة والفنون والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال والقانون والهندسة والصحة وتقنيات المعلومات والاتصالات. وبعد إتمام برنامج الكليات المجتمعية، سيتمكن الطلبة من تحويل ساعات الدراسة المعتمدة إلى إحدى الجامعات العالمية أو المحلية لاستكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس. وقالت الدكتورة بشاير المطروشي، مدير تنفيذي - قطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: «نلتزم بتوفير الدعم والموارد اللازمة للطلبة الإماراتيين، بما يتيح لهم تعزيز تحصيلهم الأكاديمي ومسيرتهم المهنية المستقبلية، وبعد الانطلاقة الناجحة للبرنامج العام الماضي، نتطلع لاختيار طلبة الدفعة الثانية وإعدادهم لبدء فصل جديد من رحلتهم التعليمية في الكليات والمجتمعات في دول أميركا الشمالية، كما نواصل بالتوازي مع ذلك التزامنا بإتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتي للتعرف على الثقافات ومنهجيات التفكير العالمية الجديدة، وإثراء تجربتهم التعليمية الشاملة، وتعزيز قدراتهم من خلال تزويدهم بالدعم والتوجيه الأكاديمي المباشر». واستقبل برنامج خطوة أكثر من 10000 طلب خلال العام الدراسي 2022 - 2023، وتم اختيار 441 مرشحاً منهم للدفعة الأولى، بما في ذلك 361 طالباً و80 طالبة، حيث أتيحت لهم فرصة دراسة 42 تخصصاً في الولايات المتحدة وكندا. ونجح الطلبة المبتعثون في عملية التقييم الدقيقة والتي تضمنت برنامجاً تدريباً تحضيرياً نظمته الدائرة على مدار خمسة أيام، ومجموعةً من المقابلات السلوكية وجلسات التقييم النفسي وتنمية المهارات الشخصية ودراسات حالة لضمان جاهزيتهم. كما استفاد 80 في المائة من الطلبة المبتعثين من برامج تعلّم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ما ساهم في تعزيز مسيرة تطورهم الأكاديمي والتكيّف مع تجربتهم التعليمية الجديدة. وكانت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، قد أطلقت برنامج بعثات خطوة في سبتمبر الماضي بهدف الارتقاء بالطموحات الأكاديمية والمهنية للطلبة الإماراتيين، وذلك من خلال توفير مسارات بديلة للتعليم العالي في الولايات المتحدة وكندا لـ 6000 طالب وطالبة حتى عام 2028. ويستقبل البرنامج المموّل بالكامل خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الخلفيات الأكاديمية والاجتماعية ممن لم يتمكنوا من الانضمام لبرامج البعثات الخارجية سابقاً، ويزودهم بمجموعة واسعة من المهارات المستقبلية والتجارب التعليمية الدولية لتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي في أبوظبي. ويلتزم جميع الطلبة خلال فترة دراستهم في الكليات المجتمعية بالإقامة مع عائلات مضيفة في دول الدراسة، حيث اختارتها دائرة التعليم والمعرفة بالتعاون مع أهم المنظمات المختصة في هذا الشأن، ليكتسب الطلبة فهماً أوسع للثقافات ومنهجيات التفكير العالمية. ويمكن لخريجي المرحلة الثانوية من مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية وخريجي الخدمة الوطنية من غير الحاصلين على درجة البكالوريوس تقديم طلبات الانضمام للبرنامج في حال حصولهم على معدل عام لا يقل عن 65 في المائة في الصف الثاني عشر، ونتيجة لا تقل عن 3.0 في امتحان الكفاءة اللغوية في الإنجليزية «آيلتس». وسيتم منح الأفضلية إلى مرشحي العائلات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي لضمان حصولهم على وصول متكافئ إلى الفرص التعليمية، وسيخضع المرشحون لعملية تقييم من ثلاث مراحل، تتضمن برنامجاً تدريباً تحضيرياً، ومجموعة من المقابلات الشخصية، وأنشطة تفاعلية قبل المغادرة لدول ابتعاثهم. ويحصل الطلبة المبتعثون، ضمن برنامج خطوة، على بدلات المعيشة ودعم المرشدين الأكاديميين والاستشاريين الذين يتولون متابعة مسيرتهم، إلى جانب تغطية جميع تكاليف الدراسة والإقامة طيلة فترة دراستهم وتحضيرهم لشهادة البكالوريوس، وتغطية تكاليف دراسة اللغة الإنجليزية لعام إضافي عند اللزوم.