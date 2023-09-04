بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

تقدم لكم صحيفة الاتحاد بثاً مباشراً لوصول رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 إلى الأرض بعد نجاح المركبة الفضائية دراجون في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية أمس.

9:10 خروج رواد الفضاء من مركبة "دراجون".

8:59 فتح البوابة الجانبي للكبسولة "دراجون".

8:50 إنزال كبسولة "دراجون" على متن سفينة الدعم.

8:19 هبوط مركبة "دراجون" في الماء بالقرب من سواحل فلوريدا، ووصول قوارب استطلاع صغيرة تابعة لسبيس إكس لموقع الهبوط.

8:15 فتح مراسي المظلات من مركبة دراجون.



8:10 دخول مركبة "دراجون" إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

7:43 الكبسولة "دراجون" تقترب من دخول الغلاف الجوي وعلى متنها سلطان النيادي وزملاؤه.