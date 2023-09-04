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بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض
4 سبتمبر 2023 07:47

تقدم لكم صحيفة الاتحاد بثاً مباشراً لوصول رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 إلى الأرض بعد نجاح المركبة الفضائية دراجون في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية أمس.

9:10 خروج رواد الفضاء من مركبة "دراجون".

8:59  فتح البوابة الجانبي للكبسولة "دراجون".
8:50 إنزال كبسولة "دراجون" على متن سفينة الدعم.

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8:19 هبوط مركبة "دراجون" في الماء بالقرب من سواحل فلوريدا، ووصول قوارب استطلاع صغيرة تابعة لسبيس إكس لموقع الهبوط.
8:15  فتح مراسي المظلات من مركبة دراجون.
 
8:10  دخول مركبة "دراجون" إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض.
7:43 الكبسولة "دراجون" تقترب من دخول الغلاف الجوي وعلى متنها سلطان النيادي وزملاؤه.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
الإمارات
الفضاء
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