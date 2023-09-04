بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

تقدم لكم صحيفة الاتحاد بثاً مباشراً لوصول رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 إلى الأرض بعد نجاح المركبة الفضائية دراجون في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية أمس.
9:10 خروج رواد الفضاء من مركبة "دراجون".
8:59 فتح البوابة الجانبي للكبسولة "دراجون".
8:50 إنزال كبسولة "دراجون" على متن سفينة الدعم.
8:19 هبوط مركبة "دراجون" في الماء بالقرب من سواحل فلوريدا، ووصول قوارب استطلاع صغيرة تابعة لسبيس إكس لموقع الهبوط.
8:15 فتح مراسي المظلات من مركبة دراجون.
8:10 دخول مركبة "دراجون" إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض.
7:43 الكبسولة "دراجون" تقترب من دخول الغلاف الجوي وعلى متنها سلطان النيادي وزملاؤه.
مباشر.. تغطية خاصة لعودة رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي من محطة الفضاء الدولية#طموح_زايد#ترجع_بالسلامة_سلطان#مركز_الأخبار_أبوظبي https://t.co/kWaNbMygpI— علوم الدار (@oloumaldar) September 4, 2023