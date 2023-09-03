«مهرجان المالح» مبيعات قياسية وإقبال جماهيري

الشارقة (الاتحاد)

شهد مهرجان المالح والصيد البحري، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إقبالاً كبيراً من أبناء مدينة دبا الحصن ومختلف إمارات الدولة، وتوافد الزوار للاستمتاع بالفعاليات التراثية والترفيهية التي زخرت بها النسخة العاشرة من الحدث، إلى جانب الاطلاع على طرق تمليح السمك، وتفاصيل صناعة السفن وأدوات الصيد.

وسجل الحدث، الذي اختتم فعالياته مساء أمس، ارتفاعاً قياسياً في مبيعات العارضين المشاركين، وأشار عارضون، إلى الأهمية الثقافية والاقتصادية للحدث، الذي يشكل منصة سنوية لتبادل الخبرات والتجارب، والترويج لمنتجاتهم.

وأكد عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن التراث البحري مكون رئيس في النسيج الثقافي الإماراتي، وأن المهرجان يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ويدعم الصناعات الحرفية والغذائية.