رئيس وفد الهلال الأحمر: المساعدات مستمرة للاجئين السودانيين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد أحمد عبيد الظاهري رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بجمهورية تشاد أن جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ما زالت مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السودانيين المتواجدين في جمهورية تشاد خاصة في ظل استمرار تدفق وتزايد أعداد اللاجئين الذين يعبرون الحدود التشادية.

وقال الظاهري في تصريحات لنشرة «علوم الدار»: ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية والإغاثية وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة فإن جهود هيئة الهلال الأحمر ومساعداتها تنصب على مجالات الإغاثة الإنسانية المتمثلة بتقديم وتوفير الاحتياجات الغذائية والإيوائية وتوفير الرعاية الصحية والطبية والأدوية من خلال المستشفى الميداني الإماراتي والكادر الطبي المتنوع المتواجد في تشاد.

وأكد الظاهري أن مساعدات الهلال الأحمر تستهدف في الدرجة الأولى اللاجئين السودانيين المتواجدين في الأراضي التشادية بالإضافة إلى التشاديين انفسهم المتواجدين في المناطق الحدود التشادية السودانية والمناطق التي تصل اليها المساعدات.

وأشار الظاهري انه تم البدء في تقديم المساعدات منذ بدء تفاقم الأزمة في السودان ومع لحظة عبور أول اللاجئين السودانيين الحدود التشادية مؤكدا حرص الهيئة على تواجدها القوي وسط اللاجئين لتوفير احتياجاتهم الضرورية في مختلف المجالات الأساسية التي يحتاجونها بالإضافة إلى مساندة الجهود التي تبذلها الجهات التشادية المتخصصة في هذا الصدد.

وأوضح الظاهري أن خطط الهيئة المستقبلية فيما يتعلق باللاجئين السودانيين المتواجدين حاليا في تشاد تتمثل في استمرار مد يد العون للاجئين وتعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية لصالحهم وتوفير احتياجاتهم في مختلف المجالات في ظل تزايد أعدادهم الحالية خاصة أن الأراضي التشادية مازالت تشهد تدفقات وزيادة في أعداد اللاجئين الذين يعبرون الحدود.