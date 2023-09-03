أحمد بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح بن سليمان وبن خرباش

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان، في مجلس أم سقيم بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة أحمد بن خلفان بن خرباش.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بالمناسبة.