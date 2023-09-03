الإثنين 4 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أحمد بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح بن سليمان وبن خرباش

أحمد بن محمد لدى حضوره الحفل (وام)
4 سبتمبر 2023 01:35

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان، في مجلس أم سقيم بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة أحمد بن خلفان بن خرباش.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: حريصون على نشر المعرفة العلمية المتخصصة
دبي تستضيف المؤتمر الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري

كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بالمناسبة.

أحمد بن محمد
نهيان بن مبارك
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
اليوم 14:22
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
الرياضي
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
اليوم 19:44
بلاناجوما يقود «الصقور»
الرياضي
بلاناجوما يقود «الصقور»
اليوم 19:42
آثار قصف على منطقة أوديسا
عربي ودولي
رومانيا ترد على تصريحات بتعرضها لقصف روسي
اليوم 19:34
عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء
الإمارات
عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©