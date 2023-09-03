«إدارة المهرجانات» و«تراث الإمارات» يستعرضان ملامح الهوية الوطنية

أبوظبي (وام)

تشارك لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في فعاليات الدورة الـ 20 من المعرض التي انطلقت أمس، في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز مشاريعها الهادفة إلى الحفاظ على التراث وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل، إضافة إلى ربط تراث دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها تحقيقاً لأهداف الاستدامة، حيث يضيء جناح اللجنة على الثراء والتميز الحضاري الذي يتمتع به التراث الإماراتي، ويبرز أصالته وخصوصيته من خلال الفعاليات والورش التي يقدمها.

ويستعرض الجناح أمام الزوار عدداً من الأركان المميزة التي يُقدم كل منها ملمحاً تراثياً حياً من ملامح الهوية الإماراتية، والتي استقطبت زوار المعرض منذ يومه الأول. ويروج الجناح لجميع مشاريع وبرامج اللجنة الثقافية بشكل عام، كما يسلط الضوء على أجندة البرامج التي تنظمها اللجنة حتى نهاية العام الحالي، لاسيما برنامج «شاعر المليون» وكذلك مهرجان الظفرة للإبل والمهرجانات البحرية، مثل مهرجان دلما البحري التاريخي وبطولة الطفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، إلى جانب ثلاثة مهرجانات أخرى هي «الظفرة البحري» و«السلع البحري»، ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان البحري، ومهرجان مزاد ليوا للتمور الذي سينطلق في 21 سبتمبر الجاري، من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة للمشاركة فيه.

المنصة الثقافية

تقدم «المنصة الثقافية» للجناح مجموعة من المحاضرات التي تتناول موضوعات تتعلق بالتراث الإماراتي، وتنظم برنامجاً ثقافياً حافلاً يواكب رسالة المعرض لهذا العام التي تحتفي بمفهوم «الاستدامة»، اتساقاً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، فيما يشمل البرنامج عدداً من المحاضرات الثقافية والفكرية، بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين المتخصصين بالتراث الإماراتي. وفي الجانب الثقافي المصاحب لفعاليات المعرض، يبرز «ركن الإصدارات» الذي يعرض مجموعة من إصدارات أكاديمية الشعر ونادي تراث الإمارات، لعرض كل ما هو جديد من إصداراتهما لتكون على مسافة قريبة من القراء والمهتمين بمفردات الموروث الشعبي والدراسات الفكرية والأدبية، وتتضمن المجموعة عدداً من الأعمال الأدبية والشعرية الجديدة، إلى جانب كتب نقدية تدعم جهود الباحثين وتبرز المنجز الإبداعي الإماراتي والعربي.