الإثنين 4 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«إدارة المهرجانات» و«تراث الإمارات» يستعرضان ملامح الهوية الوطنية

جناح نادي تراث الإمارات (وام)
4 سبتمبر 2023 01:36

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
طالب القاسمي يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية
الشـركات الوطنية حاضرة بقوة في معرض «الصيد والفروسية»

تشارك لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في فعاليات الدورة الـ 20 من المعرض التي انطلقت أمس، في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز مشاريعها الهادفة إلى الحفاظ على التراث وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل، إضافة إلى ربط تراث دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها تحقيقاً لأهداف الاستدامة، حيث يضيء جناح اللجنة على الثراء والتميز الحضاري الذي يتمتع به التراث الإماراتي، ويبرز أصالته وخصوصيته من خلال الفعاليات والورش التي يقدمها.
ويستعرض الجناح أمام الزوار عدداً من الأركان المميزة التي يُقدم كل منها ملمحاً تراثياً حياً من ملامح الهوية الإماراتية، والتي استقطبت زوار المعرض منذ يومه الأول. ويروج الجناح لجميع مشاريع وبرامج اللجنة الثقافية بشكل عام، كما يسلط الضوء على أجندة البرامج التي تنظمها اللجنة حتى نهاية العام الحالي، لاسيما برنامج «شاعر المليون» وكذلك مهرجان الظفرة للإبل والمهرجانات البحرية، مثل مهرجان دلما البحري التاريخي وبطولة الطفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، إلى جانب ثلاثة مهرجانات أخرى هي «الظفرة البحري» و«السلع البحري»، ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان البحري، ومهرجان مزاد ليوا للتمور الذي سينطلق في 21 سبتمبر الجاري، من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة للمشاركة فيه.
المنصة الثقافية
تقدم «المنصة الثقافية» للجناح مجموعة من المحاضرات التي تتناول موضوعات تتعلق بالتراث الإماراتي، وتنظم برنامجاً ثقافياً حافلاً يواكب رسالة المعرض لهذا العام التي تحتفي بمفهوم «الاستدامة»، اتساقاً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، فيما يشمل البرنامج عدداً من المحاضرات الثقافية والفكرية، بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين المتخصصين بالتراث الإماراتي. وفي الجانب الثقافي المصاحب لفعاليات المعرض، يبرز «ركن الإصدارات» الذي يعرض مجموعة من إصدارات أكاديمية الشعر ونادي تراث الإمارات، لعرض كل ما هو جديد من إصداراتهما لتكون على مسافة قريبة من القراء والمهتمين بمفردات الموروث الشعبي والدراسات الفكرية والأدبية، وتتضمن المجموعة عدداً من الأعمال الأدبية والشعرية الجديدة، إلى جانب كتب نقدية تدعم جهود الباحثين وتبرز المنجز الإبداعي الإماراتي والعربي.

نادي تراث الإمارات
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
اليوم 14:22
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
الرياضي
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
اليوم 19:44
بلاناجوما يقود «الصقور»
الرياضي
بلاناجوما يقود «الصقور»
اليوم 19:42
آثار قصف على منطقة أوديسا
عربي ودولي
رومانيا ترد على تصريحات بتعرضها لقصف روسي
اليوم 19:34
عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء
الإمارات
عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©