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طالب القاسمي يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

طالب القاسمي خلال زيارته المعرض
4 سبتمبر 2023 01:36

أبوظبي (وام)

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زار اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي فعاليات الدورة الـ20 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المُقامة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتفقد اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي عدداً من الأجنحة الإماراتية المتخصصة في مستلزمات الصيد والفروسية والأسلحة والمسدسات بأنواعها.
واستمع خلال زيارته جناح مجموعة «إنترناشونال جولدن جروب» من خليفة البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى شرح حول آخر الابتكارات وأحدث المعدات المتطورة المرتبطة في هذا المجال.
وتضمنت زيارته أيضاً جناحي «كراكال» و«بينونة للمعدات العسكرية والصيد» إلى جانب أجنحة عديدة أخرى.

معرض أبوظبي للصيد والفروسية
طالب القاسمي
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