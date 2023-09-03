الحرس الوطني: العمل بروح الفريق والأمانة

تشارك قيادة الحرس الوطني في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 انطلاقاً من الحرص على التعريف بهويته الجديدة، ودعم المعارض الوطنية المتخصصة من أجل تعريف مجتمع دولة الإمارات برؤية ورسالة الحرس الوطني ودوره في المجتمع وأهدافه الاستراتيجية والأمنية عبر المشاركة في مثل هذه المعارض الوطنية. وأكد المهندس محمد عبدالرحمن الكعبي، المتحدث الرسمي باسم قيادة الحرس الوطني في المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023)، أن المشاركة في المعرض لها أهمية كبيرة للتعريف برسالة ورؤية وقيم الحرس الوطني والمتمثلة في الولاء والانتماء، والنزاهة والشفافية والتضحية والعمل بروح الفريق والأمانة. وبين الكعبي أن جناح الحرس الوطني شهد في اليومين الأول والثاني عدداً كبيراً من الزوار الذين تعرفوا على محتويات الجناح والمهام والمسؤوليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية واختصاصات الحرس الوطني المختلفة.