«قلعة الصحراء» بندقية صنعت خصيصاً لمعرض أبوظبي «للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

تكتظ الدورة الحالية من المعرض بكم كبير من قطع السلاح الجديدة والمتميزة والتراثية النادرة، من بينها قطع تعرض للمرة الأولى محلياً وعالمياً، والتي تلقى اهتماماً كبيراً من الزوار المهتمين بعالم السلاح بوجه عام، وبعالم الصيد على وجه الخصوص. وعرضت شركة mp3 إحدى شركات «جرايد وان القابضة» بنادق صيد تزدان بأبرز معالم الدولة وإمارة أبوظبي، والتي شهدت إقبالاً من قبل زوار أجنحة السلاح. وأوضح أحمد كامل مدير العمليات في شركة mp3 أن مشاركتهم في هذه الدورة تتضمن بنادق متميزة وتعتبر من القطع الفريدة، حيث خصت المجموعة المعرض ببندقية صيد تحمل اسم «قلعة الصحراء» وهي الوحيدة في العالم وغير قابلة للتقليد. وأشار إلى أن البندقية تمتاز بأنها مصنوعة من خشب الجوز، ونقش عليها قصر الحصن مع شعار إمارة أبوظبي، وما يميزها خفة الوزن والدقة في التصويب، وفيها مكانان للسبطانة ويمكن استبدالها بعيار من 2.23 أو 2.43. وبين أن هذه القطعة استغرق تصميمها وصناعتها 14 شهراً من قبل أحد أهم خمسة صانعين للأسلحة على مستوى العالم. وإلى جانب هاتين البندقيتين، تعرض mp3، أربع بنادق للصيد ميني ماوزر الألمانية التي امتازت بمنحوتات مستوحاة من الخط العربي، وبنقوش للصقر وريشة الصقر، وما يميزها أيضاً الدقة في التصويب وخفة الوزن، حيث إن السبطانة من عيار 2.23 و3.8.

وأكد كامل أهمية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للعاملين في قطاع صناعة السلاح، حيث أصبح عرض بنادق الصيد المصممة خصيصاً للمعرض أحد تقاليد المجموعة على مدى السنوات القليلة الماضية.