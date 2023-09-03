«حمدان بن راشد التربوية» تنظّم مُلتقى رابطة الفائزين

دبي (الاتحاد)

نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، في مكتبة بيت الحكمة في الشارقة، مُلتقى رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة.

حيث تخلل الملتقى الذي امتد على مدى يوم كامل العديد من الفقرات والجلسات الحوارية، إلى جانب انعقاد معرض مصاحب تم فيه عرض العديد من الأعمال المبتكرة التي صممها الفائزون من مختلف الفئات وفي مختلف دورات الجائزة التي تعود نشأتها إلى العام 1998.

كما شهد البرنامج عرض قصص نجاح قدمها كل من عائشة المهيري أول فائزة في فئة المعلم المتميز في عام 1998، والفائز عن فئة الطالب المتميز عام 2001 خالد العطار.

كما انعقد خلال الملتقى جلسة حوارية عن الذكاء الاصطناعي في التعليم ترأستها الفائزة عن فئة التربوي المتميز نورة الشحي، وحضرها العديد من الفائزين والمسؤولين، وتحدّث فيها كل من الطالبة سلامة الطنيجي، والطالب ماجد المر، والطالبة جواهر الهاشمي، والمعلم محمد البستاوي، والمعلمة رانيا محمد، وعائشة الظهوري مديرة مدرسة.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المؤسسة مهتمة باستقطاب الفائزين بجوائزها وتعزيز التواصل معهم من خلال رابطة تضمن استمرارهم في تحقيق التميز.

من جهتهم، أعرب قدامى الفائزين عن سعادتهم بتكوين الرابطة التي تخدم أهداف المؤسسة وتتيح لهم فرصة التعرف على زملائهم وتبادل الخبرات والمعرفة في كافة الجوانب.

جلسات حوارية

وتضمن البرنامج كذلك افتتاح المعرض المصاحب تم فيه عرض العديد من الأعمال الابتكارية، وشارك فيه الفائزون من مختلف المراحل التعليمية وفئة المعلم المتميز والتربوي المتميز. وتضمنت المشاركات ابتكار جهاز القبعة الذكية لخدمة فئة العمال، والذي قامت بتصميمه فايزة البوسميط التي فازت في الدورة 20 و23، بالإضافة إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد من تصميم حمدان المرزوقي الفائز في الدورات 20 و23 و24، وابتكار العصا البيضاء المتطورة من تصميم هند النقبي فائزة في الدورة 24، وإصدارات من تأليف الطالبة الريان الهنائي فائزة في الدورة 24 و25، والطالبة ريمان عبدالله فائزة في الدورة 21 و25، وعرض لوحات فنية من الطالبة نيلا الأحبابي الفائزة في الدورة 24، ومن فئة المعلمين والتربويين استعرضت المعلمة عائشة الكعبي الفائزة بالدورة 25، وأميرة لهبش والفائزة بالدورة 23 في فئة التربوي المتميز، أفضل الممارسات التعليمية.