جامع الشيخ زايد في إندونيسيا يشارك بمؤتمر الوسطية الدينية

يوجياكرتا (الاتحاد)

شارك جامع الشيخ زايد بمدينة سولو في إندونيسيا بمؤتمر الوسطية الدينية الذي عقد مؤخراً بمدينة يوجياكرتا الإندونيسية، وقدم الدكتور سلطان فيصل الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد، ورقة عمل خلال المؤتمر بعنوان «تجربة الإمارات في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، ودلالات الشراكة الإماراتية الإندونيسية». وفي هذا السياق، أكد الرميثي أن مشاركة الجامع في المؤتمر، تعكس الحرص على تعزيز رسالته الحضارية والإنسانية في المجتمع، والإسهام في خدمة المعرفة وتطويرها، بجانب رسالته الدينية والعلمية. وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تسعيان دائماً لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال في المجتمعات من خلال جهودهما المشتركة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة لتعزيز جهود المشاركين في فعالياته لبيان الوجه الحضاري الحقيقي لديننا الحنيف، والذي دعانا إلى التعارف والحوار واحترام الآخر وفق مبادئ التسامح والتعايش، ضمن منظومة القيم الدينية والإنسانية والحضارية المشتركة. هذا ويعد جامع الشيخ زايد في مدينة سولو علامة فارقة في العمل الإسلامي المشترك، ذلك الجامع المتميز في تصميمه الممزوج بين الثقافة العربية والإندونيسية في انعكاس لمدى الإبداع وروعة التجانس، ويعتبر مركزاً للعديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية.