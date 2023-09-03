تخريج 37 ممرضة إماراتية في مستشفى صقر

دبي (الاتحاد)

نظم مستشفى صقر التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حفلاً بمناسبة تخريج 37 ممرضة إماراتية من برنامج الخريجين الجدد، ممن أكملن بنجاح فترة التدريب المحددة للبرنامج، الذي يُعتبر مرحلة انتقالية أساسية للخريجات في مسارهن الاحترافي نحو ممارسة مهنة التمريض.

وهنأت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الخريجات، مؤكدة أن البرنامج الانتقالي يمثل فرصة ذهبية لتطوير المهارات العملية للخريجات لتقديم الخدمات التمريضية ذات الجودة العالية ضمن أفضل المعايير العالمية التي تضمن سلامة المرضى ورفاهية مجتمع الإمارات وذلك نظراً لتميز مراحل البرنامج التدريبية وتنوعها وشمولها على جوانب متعددة من الكفاءات التمريضية، بما في ذلك الرعاية المباشرة للمرضى، والتواصل الفعّال، والإدارة الصحية، والمهارات الإكلينيكية.

وأضافت أن مهنة التمريض تحظى باهتمام كبير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نظراً لدورها الرئيسي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية، موضحة أن برنامج الخريجين الجدد يعكس التزام المؤسسة بتقديم الدعم والتطوير للشباب الإماراتي في مجال الرعاية الصحية، ويشكل بنية قوية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، حيث أثمر البرنامج عن مخرجات نوعية تمثلت في رفد قطاع التمريض بنخبة من الكفاءات الوطنية التمريضية، التي باتت تمارس المهنة ضمن فرق وكوادر الرعاية الصحية العاملة في منشآت المؤسسة.

من جانبها، هنأت الدكتورة منى العيان مدير مستشفى صقر برأس الخيمة، الخريجات معربة عن سعادتها واعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة التزام المستشفى بتقديم أعلى مستويات الخدمات الصحية والتمريضية، بالاستناد إلى الدعم الذي يحظى به المستشفى من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودورها في تعزيز قدرات وكفاءة المنتسبين للبرنامج، كما ثمّنت دور إدارة المستشفى وفريق التدريب على الجهود المبذولة في تقديم الدعم والتوجيه خلال فترة التدريب.

هذا ويأتي تخريج الممرضات في سياق التطور المستمر لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات، حيث تسعى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية من خلال تطوير كوادر صحية مؤهلة ومدربة بشكل متميز، وتُعتبر المؤسسة أحد الأطراف الرئيسية الداعمة لتعزيز مهنة التمريض كأحد توجهاتها الاستراتيجية، حيث تشارك في اللجان الاستشارية والعلمية التابعة للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، التي تعكف على وضع المعايير الخاصة بالبرامج التخصصية التمريضية، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

برامج الابتعاث والمكافآت

يشار إلى أن المؤسسة أسهمت بتعزيز مهنة التمريض، عبر استقطاب الطلبة والطالبات للالتحاق بمهنة التمريض، وذلك من خلال برامج الابتعاث والمكافآت، وخصصت مكافأة مالية تصل إلى 25000 درهم في كل فصل دراسي، شريطة حصول الطالب على معدل تراكمي 3 أو أكثر والتعيين المباشر بعد التخرج، وذلك إيماناً منها بأهمية العناصر الوطنية في هذه المهنة.