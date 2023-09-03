دبي تشهد اختتام مؤتمر «هيلث بلاس» للخصوبة

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز هيلث بلاس للإخصاب، جزءاً من مبادلة للرعاية الصحية، أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر هيلث بلاس الشرق الأوسط السنوي للخصوبة، والذي أقيم بدبي تحت شعار «إحياء الأمل وإثراء خيارات الخصوبة»، واستقطب أكثر من ألف مشارك من 23 دولة.

وشهد المؤتمر السنوي الذي أقيم في فندق العنوان مرسى دبي، مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممتهني مجال الخصوبة من شتى أرجاء العالم، وتناول أحدث التطورات وأبرز التحديات في علاجات الخصوبة وطب الإنجاب. وشهدت أيامه الثلاثة إقامة حوارات وجلسات تفاعلية ونقاشات بناءة وورش عمل بقيادة نخبة من خبراء الخصوبة حول العالم.

وألقى المؤتمر الضوء على موضوعات مهمة أبرزها المسائل الأخلاقية والجوانب القانونية لعمليات أطفال الأنابيب، وخيارات حفظ الخصوبة، وتجميد البويضات والذكاء الاصطناعي وتقنيات المساعدة على الإنجاب، إلى جانب تجميد أنسجة المبيض وزراعتها.

وخلال المؤتمر، انعقدت مجموعة من العروض التقديمية حول الأورام وتأثيرها على الخصوبة، حيث ناقشت جدوى عينات الأنسجة لدعم مبادرات تنظيم الأسرة المستقبلية، وسبل توخي الحيطة والحذر بشأن تشخيص الأمراض الوراثية أو التدخلية التي يمكن أن يؤثر علاجها في قدرة المرضى على الإنجاب. واستقطبت حوارات المؤتمر أيضاً خبراء من مختلف دول العالم شاركوا عدداً من قصص نجاحهم الملهمة، وتطرقوا إلى الخيارات العلاجية القائمة على الأدلة والقادرة على إحداث تحول جذري في المخرجات العلاجية للمرضى.

وقال الدكتور وليد سيد المدير الطبي للمجموعة، استشاري الإخصاب وتأخر الحمل في هيلث بلاس للإخصاب: «ألقى مؤتمرنا لهذا العام الضوء على التطورات الحاصلة في علاجات الخصوبة. وألهمتنا قصص نجاح المرضى التي سمعناها خلال المؤتمر وكيف ساعدت التقنيات المتطورة الأزواج في تحقيق أحلامهم. ولا شك أن هدفنا جميعاً هو البناء على هذه الأسس المتينة، وضمان تعزيز أثر مثل هذه المؤتمرات في المستقبل ودعم قدرتها على استشراف مستقبل حلول الخصوبة».

من جانبه، قال البروفيسور أحمد البحوتي، استشاري طب الإنجاب والعقم في مركز هيلث بلاس للإخصاب، رئيس المؤتمر: «قدمت حوارات مؤتمر هذا العام رؤى سباقة في مجال الخصوبة، حيث تناولت عدداً من المواضيع المرتبطة بمجال الخصوبة الذي يتسم بخصوصية كبيرة، وشهد آراء ملهمة لنخبة من الخبراء في هذا المضمار، والذين استعرضوا آراءهم البناءة حول هذا الموضوع. وقدمت فعاليات المؤتمر معلومات هامة لجميع المشاركين، وتمكنوا من التواصل مع أقرانهم في القطاع. ونأمل أن تساهم المعارف التي اكتسبوها في صقل ممارستهم الطبية وأن تمهد طريقهم نحو استشراف مرحلة جديدة لحلول الخصوبة».

تناولت الجلسات التفاعلية في اليوم الأول الجراحة الإنجابية، واستكشاف طرق تحسين نتائج التلقيح الصناعي، والعقم، والتحديات الإنجابية. مع متحدثين من أكثر من 10 دول مختلفة بما في ذلك الدنمارك ومصر والمملكة المتحدة وكولومبيا والهند وغيرها، شاركت مجموعة متنوعة من المتحدثين تطورات القطاع في هذا المجال. ومن الأمثلة على ذلك العرض الذي قدمه الدكتور عبد العزيز الشهراني، مستشار في شبكة هيلث بلاس للخصوبة بالرياض، الذي قدم رؤى حول ممارسات التلقيح الصناعي في المملكة العربية السعودية.

وشهد اليوم الثاني للمؤتمر مزيداً من الحوارات حول مواضيع ملحة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حلول الخصوبة، وجرى تخصيص اليوم الثالث لإقامة ورش العمل العملية، والتي زودت المشاركين بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من تطبيقها في ممارساتهم اليومية.

خمسة مواضيع شاملة

غطت ورش العمل خمسة مواضيع شاملة بما في ذلك حفظ أنسجة المبيض بالتجميد وزراعتها، والتنظير المهبلي، ومراقبة الأجنة، كما تضمنت الأجندة ورشة عمل تجريبية لإجراءات أطفال الأنابيب والجراحة التجميلية للنساء. ومثلت هذه الجلسات ملتقى لتفاعل الحضور ضمن أجواء تعليمية ملهمة. وكانت فعاليات اليوم الثالث خير ختام للمؤتمر، إذ قدمت نتائج واعدة عززت الفهم حول المواضيع المتعلقة بالخصوبة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في أيام المؤتمر الثلاثة حصلوا على 23 ساعة للتعليم الطبي المستمر معتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي.