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«إقامة دبي» تناقش تطوير خدمة أذونات الدخول

سالم بن علي ومشاركون خلال اللقاء الافتراضي (من المصدر)
4 سبتمبر 2023 01:35

(الاتحاد)

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 ضمن جهودها الحثيثة ومساعيها نحو تحقيق متطلبات المتعاملين وإسعادهم من خلال توفير أعلى معايير الخدمات العالمية، نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، متمثلة بإدارة إسعاد المتعاملين، لقاء افتراضياً لعدد من المتعاملين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، ممن لديهم طلبات لأذونات الدخول عبر قناة تقديم الخدمة في موقعها الإلكتروني، يهدف للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم.
وتضمن اللقاء الذي أداره المقدم سالم محمد بن علي مدير إدارة إسعاد المتعاملين، بحضور المقدم خليل الصغير رئيس قسم جودة حياة المتعاملين وعدد من ضباط قسم أذونات دخول مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي الذكية، مناقشة أبرز المقترحات والآراء التي تقدم بها المتعاملون، بهدف مراجعة رحلة المتعامل وتحسينها والعمل على جودة حياة المتعاملين، كما شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على آلية تقديم الطلبات والمتطلبات لإنجاز المعاملات.
وأكد المقدم سالم بن علي أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تجاه المتعاملين، وحرصها على تحقيق جودة الحياة لإسعادهم وتبادل الرأي معهم وإشراكهم في الوصول إلى أفضل التصورات والمقترحات التي تعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتلبية رغباتهم، مرحباً بجميع القادمين إلى دبي من كافة المناطق وفي جميع الأوقات، مؤكداً أن الجميع سوف يحظون بكل التسهيلات والمعاملات التي تعزز من سعادتهم.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الخدمات التي توفرها للمتعاملين، وتحرص على تنظيم لقاءات مع المتعاملين لتبني الأفكار المميزة وتطبيقها بما يتماشى مع أهدافها ويحقق جودة الحياة من خلال تطوير وتسهيل الخدمات لجميع المتعاملين.

دبي
إقامة دبي
إسعاد المتعاملين
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