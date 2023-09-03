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ورشة في أبوظبي حول «الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز»

ورشة في أبوظبي حول «الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز»
4 سبتمبر 2023 01:35

أبوظبي (وام)

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 نظمت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ورشة توعوية بعنوان «الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز»، قدمها المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بأبوظبي، وذلك بمجلس الشيخ خالد بخيت بن طناف المنهالي في بني ياس، بحضور عدد كبير من أهالي المنطقة. وتأتي الورشة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة لتوعية أفراد المجتمع بالممارسات الخاطئة عند استخدام أسطوانات الغاز والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتي تشمل العقارات السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية.
وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي على أهمية اتباع إجراءات السلامة عند استخدام أسطوانات الغاز وذلك خلال مراحل النقل والتخزين والتركيب، مشيراً إلى ضرورة التأكد من جودة إمدادات ومنظم أسطوانة الغاز بناء على المواصفات المعتمدة عالمياً قبل استخدامها، والتأكد من تركيب المنظم لأجهزة الطبخ بالشكل الصحيح، تجنباً لوقوع أي حرائق محتملة بسبب الإهمال.
وأضاف العلوي أن لجنة سلامة أنظمة الغاز قد أجرت عدداً من الحملات التفتيشية على المباني السكنية والتجارية في أبوظبي، واكتشفت وجود بعض الممارسات الخاطئة، حيث وجهت بضرورة القيام بإجراءات تصحيحية للمنشآت المخالفة.
وشدد العلوي على أهمية تركيب نظام «حصنتك» والذي يساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة، وبالتالي معرفة الموقع وبيانات الاتصال بالسكان لاتخاذ الإجراء بشكل فوري في الحالات الطارئة.

الغاز
أبوظبي
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