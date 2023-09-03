ورشة في عجمان للقطاع الخاص حول «COP28»

عجمان (وام)

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «28 cop»، والذي تستضيفه الدولة نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي باعتباره مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وذلك بهدف توعية منشآت القطاع الخاص بفرص الاستعداد والتحضير للمشاركة في الحدث والمساهمة في دعم جهود الدولة المناخية.

وعقدت الورشة بحضور ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وعائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومجموعة من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، وقدم لها حنان صقر مدير القطاع الخاص بفريق كوب COP28.

وأوضح ناصر الظفري أن الورشة تأتي ضمن جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان في تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية ومعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحفيز مجتمع الأعمال في عجمان على المشاركة في الحدث العالمي وتعزيز سمعة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.

وتناولت الورشة نبذة حول مؤتمر الأطراف الفعاليات المصاحبة وفرص مشاركة منشآت القطاع الخاص في العديد من الفعاليات، وآليات الاستفادة من المبادرات والحلول المبتكرة المطروحة خلال فعاليات المؤتمر وتناولها مجموعة واسعة من أفضل الممارسات والجهود الإيجابية المعنية بنمو الاقتصاد وزيادة الانتاجية مع دعم الحفاظ على المناخ، إلى جانب ما يوفره المؤتمر من منصة عالمية استثنائية حول مستجدات قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

واطلع الحضور على الفرص التطوعية المتوفرة في 28 cop وفرص مشاركة المؤسسات التعليمية، كما استعرض أصحاب الاعمال عدداً من المبادرات المؤسسية وأفضل الممارسات المبتكرة.

من جانبها أكدت عائشة هلال، أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى إلى تكثيف جهود خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركائه لتوجيه منشآت القطاع الخاص إلى التفاعل مع المؤتمر، والمساهمة في دعم توجهات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على الموارد وتوحيد الجهود في طرح مبادرات وخطط استباقية تدعم جهود الدولة في العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.