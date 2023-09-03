اشتعال مبنى في روسيا جراء هجوم بمسيرة

قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية إن حريقا اندلع في بناية غير سكنية في مدينة "كورتشاتوف" الواقعة في غرب البلاد، اليوم الأحد، جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

ولم يذكر ستاروفويت، في منشور على تطبيق "تلغرام" للتراسل، أي المباني تعرض لأضرار في الهجوم.

لكن تقارير إعلامية أوكرانية نقلت عن مصدر لم تسمه قوله إن الطائرة المسيرة ضربت مبنى تابعا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي.

وأنحى ستاروفويت باللائمة على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في إلحاق أضرار بواجهة أحد المباني في كورتشاتوف في الأول من سبتمبر الجاري.

وكثفت أوكرانيا، منذ بدء هجومها المضاد في يونيو الماضي، هجماتها بالطائرات المسيرة على روسيا واستهدفت مناطق ومدن عدة بينها العاصمة موسكو.