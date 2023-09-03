حمدان بن زايد: مشاركة واسعة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، اليوم الأحد، أن المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023) في دورته الـ 20 شهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

جاء ذلك بعد زيارته للمعرض الذي يقام تحت رعايته خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وبتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على موقع "إكس" (تويتر سابقا) «زرنا معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ 20، اطلعنا على الجهود المبذولة لحماية البيئة والموروث الثقافي والتعريف برياضاتنا التراثية».

وأضاف سموه «حضور كبير ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم لحدث تراثي وثقافي هو الأكبر من نوعه في المنطقة، ويعد ملتقى لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات».