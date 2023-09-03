الإسعاف الوطني يشارك في معرض «الصيد والفروسية»

يشارك الإسعاف الوطني في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 المقام حاليا في أبوظبي بهدف التعريف بدوره في خدمة المجتمع وإنقاذ الأرواح، وتعزيز ثقافة الإسعاف بين الزوار.

وتشمل مشاركة الاسعاف الوطني استعراض مميزات آليات الإسعاف وأحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في الإجراءات الإسعافية، إضافة إلى تقديم ورش توعوية تفاعلية تهدف إلى التأكيد على أهمية بناء وترسيخ ثقافة الإسعاف في المجتمع، ونشر الوعي بخطوات الإسعافات الأولية وكيفية طلب خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ. وتتضمن هذه الورش تدريبًا عمليًا على إجراءات إنعاش القلب باستخدام اليدين، والتي يمكن تنفيذها في حالات توقف القلب، مما يوضح أهمية الوعي الإسعافي في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ عبر إجراءات بسيطة من شأنها انقاذ حياة الأشخاص.