نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة: إنجاز جديد تحققه الإمارات

آمنة الكتبي (الاتحاد)

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة: أنجز سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي المهمة التاريخية والتي امتدت لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، كما أنجز مهمة السير في الفضاء خارج المحطة ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية، في إنجاز جديد تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ستصنف العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

وأضاف: لا شك أن نتائج التجارب العلمية التي قام بها سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية سوف يكون لها دور معرفي وعلمي وتنعكس نتائج التجارب العلمية والبحثية على تحقيق إضافة وتقدم في عدد من المجالات الطبية والبيئية الحيوية، وسيكون لها نتائج إيجابية على حاضر البشرية ومستقبلها، وتحسين فهم الباحثين لعدد من التقنيات في مجالاتهم البحثية والعلمية المختلفة.