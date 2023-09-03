الإثنين 4 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فاروق الباز: الإمارات أصبحت لاعباً مهماً في مهام اكتشاف الفضاء

فاروق الباز
3 سبتمبر 2023 16:13

آمنة الكتبي(دبي)
قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة «ناسا» الأميركية، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن، إن التجارب العلمية التي أجراها سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي أثبتت قدرة الشباب العربي في استكشاف علوم الفضاء والقدرة على إتمام مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية.
وأضاف أن النيادي حقق نجاحاً ملحوظاً من خلال دوره في صيانة المحطة وإتمام مهمة السير في الفضاء خارج المحطة، وعمل باجتهاد لإجراء العديد من التجارب العلمية التي سوف تكون حصيلتها العلمية كبيرة جداً وسوف تفيد المجتمع العلمي العالمي، مؤكداً أن الإمارات أصبحت لاعباً مهماً في مهام اكتشاف الفضاء مؤخراً بكل جدية وإصرار، وهو الأمر الذي أعاد المجد للعرب، وتمكنت الإمارات من وضع اسمها على خريطة القطاع الفضائي العالمي وأصبح لديها بنية تحتية وبشرية رائعة في فترة وجيزة.
وقال: إن هذا الإنجاز الكبير جعل دولة الإمارات الـ10 عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، ويعتبر تتويجاً للنجاح الكبير في المهام السابقة، حيث تعتبر هذه المهمة الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، والتي تعد خطوة مهمة في تسجيل عودة أمجاد العرب في غزو الفضاء.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء
روضة السركال تحصد لقب «آسيوية الشطرنج»
سلطان النيادي
فاروق الباز
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
اليوم 14:22
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
الرياضي
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
اليوم 19:44
بلاناجوما يقود «الصقور»
الرياضي
بلاناجوما يقود «الصقور»
اليوم 19:42
آثار قصف على منطقة أوديسا
عربي ودولي
رومانيا ترد على تصريحات بتعرضها لقصف روسي
اليوم 19:34
عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء
الإمارات
عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©