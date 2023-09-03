مهرجان الظفرة يكشف عن مواعيد محطات مزاينات الإبل بدورته الـ 17

حدد مهرجان الظفرة مواعيد محطات موسم مزاينات الإبل لدورته الـ 17 التي تقام خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 8 فبراير المقبلين، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات. يتضمن موسم مزاينات الإبل 4 محطات هي (مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، والمهرجان الختامي «مهرجان الظفرة») وتسلّط الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنطلق أولى مزاينات الموسم «مزاينة رزين» من ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان بمدينة العين، خلال الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر المقبل، وتتضمن أشواطاً مخصصة للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من السلالات الأصيلة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. وتقام المحطة الثانية «مزاينة رزين» في مدينة أبوظبي، خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر المقبل، وتتضمن أشواطاً مخصصة للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من السلالات الأصيلة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. وتبدأ المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد» في 16 ديسمبر 2023 في منطقة الظفرة وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وتتضمن أشواطاً مخصصة للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح من السلالات الأصيلة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. وتقام «مسابقة الصيد بالصقور» على هامش فعاليات مزاينة مدينة زايد، خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر 2023، في ميدان مدينة زايد للمسابقات التراثية بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين، وتشمل مسابقات التلوح لفئات الفروخ والجرناس. ويشهد المهرجان الختامي «مهرجان الظفرة» خلال الفترة من 20 يناير إلى 8 فبراير المقبلين تنظيم مزاينة الإبل، والتي تشمل أشواطاً مخصصة للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح من السلالات الأصيلة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، إلى جانب مسابقة المحالب (حلب النوق). ويضم المهرجان الختامي أيضاً العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والسوق الشعبي والأسواق الخارجية ومكشات الظفرة، بالإضافة إلى 9 مسابقات تراثية (الرماية «بندقية السكتون 0.22»، انسف القعود وشله، اللبن الحامض، مزاينة التمور وتغليفها، بطولة سباق الخيل العربي الأصيل، بطولة سباق السلوقي العربي، مزاينة الصقور، مزاينة السلوقي العربي، مزاينة غنم النعيم).