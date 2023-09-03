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سلطان النيادي يستعد للدخول إلى مركبة دراجون
سلطان النيادي يستعد للدخول إلى مركبة دراجون
3 سبتمبر 2023 13:35
يستعد رائد الفضاء سلطان النيادي للدخول إلى مركبة دراجون التي ستنقل طاقم Crew-6 إلى الأرض.
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