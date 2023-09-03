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تغطية مباشرة لعودة سلطان النيادي من محطة الفضاء

تغطية مباشرة لعودة سلطان النيادي من محطة الفضاء
3 سبتمبر 2023 13:08

 تنقل صحيفة الاتحاد تغطية مباشرة لعودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح، والتي امتدت لـ 6 أشهر. 


  3:43 المركبة "دراجون" تحلق مبتعدة عن المحطة للدخول في مدارها حول الأرض.
3:23  انفصال "دراجون" عن محطة الفضاء الدولية.


 3:14 إعطاء الموافقة على بدء عملية انفضال المركبة "دراجون" عن محطة الفضاء الدولية.  3:08 بدء اشتعال محركات الدفع الخاصة بمركبة "دراجون" للابتعاد عن محطة الفضاء الدولية.


  3:05 بدأت مرحلة انفصال مركبة "دراجون" عن محطة الفضاء الدولية، وتم سحب الكابلات التي تصل بين محطة الفضاء الدولية ومركبة "دراجون".  

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1:53 إغلاق البوابة بين محطة الفضاء الدولية والمركبة "دراجون" بعد تفريغ غرفة معادلة الضغط تمهيداً لعملية الانفصال.   1:34 المركبة "دراجون" في كامل جاهزيتها للانطلاق في رحلة العودة.

  1:24 رائد الفضاء سلطان النيادي يستعد للدخول إلى مركبة "دراجون" التي ستنقل طاقم Crew-6 إلى الأرض.  

 1:00 لقاء من الفضاء عبر اتصال مباشر مع رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية. 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
الأرض
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