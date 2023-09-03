تغطية مباشرة لعودة سلطان النيادي من محطة الفضاء

تنقل صحيفة الاتحاد تغطية مباشرة لعودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح، والتي امتدت لـ 6 أشهر.



3:43 المركبة "دراجون" تحلق مبتعدة عن المحطة للدخول في مدارها حول الأرض.

3:23 انفصال "دراجون" عن محطة الفضاء الدولية.



3:14 إعطاء الموافقة على بدء عملية انفضال المركبة "دراجون" عن محطة الفضاء الدولية. 3:08 بدء اشتعال محركات الدفع الخاصة بمركبة "دراجون" للابتعاد عن محطة الفضاء الدولية.



3:05 بدأت مرحلة انفصال مركبة "دراجون" عن محطة الفضاء الدولية، وتم سحب الكابلات التي تصل بين محطة الفضاء الدولية ومركبة "دراجون".



1:53 إغلاق البوابة بين محطة الفضاء الدولية والمركبة "دراجون" بعد تفريغ غرفة معادلة الضغط تمهيداً لعملية الانفصال. 1:34 المركبة "دراجون" في كامل جاهزيتها للانطلاق في رحلة العودة.

1:24 رائد الفضاء سلطان النيادي يستعد للدخول إلى مركبة "دراجون" التي ستنقل طاقم Crew-6 إلى الأرض.

1:00 لقاء من الفضاء عبر اتصال مباشر مع رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية.