فيديو..51 حادثاً في دبي لتجاوز الإشارة الحمراء خلال 7 أشهر

دبي(الاتحاد)

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعد من أخطر المخالفات المرورية، وهو ما تؤكده الإحصاءات بشأن الحوادث الناجمة عن تجاوز الإشارة الحمراء، والتي تكون دائماً الأكثر خطورة، وعواقبها تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات البليغة، مشيراً إلى أن شدة الاصطدام تكون قوية عند الإشارات الضوئية بسبب زاوية الاصطدام، الأمر الذي يرفع من احتماليات الوفاة أو درجات الإصابة.

وأشار إلى أن عدداً من السائقين يزيدون من سرعة المركبة بطريقة خطرة حين يقتربون من الإشارة، بهدف اللحاق بها قبل تحولها من اللون الأصفر إلى الأحمر، مبيناً أن هذا السلوك يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، خصوصاً في حالة عدم لحاق السائق بالإشارة وتحرك القادمين من الجهة المقابلة.



وكشف اللواء المزروعي، أن إحصاءات الإدارة العامة للمرور سجلت وقوع (51) حادثاً خلال الأشهر السبعة الماضية، توفي على إثرها شخصان وأصيب (73) شخصاً بإصابات متفاوتة، منها (6) إصابات بليغة، و(22) متوسطة، و(45) بسيطة، فيما تم حجز 855 مركبة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء، في حين تم تحرير 13 ألفاً و876 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء خلال الفترة نفسها من العام الجاري. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن العقوبة المعتمدة وفقاً للقانون الاتحادي لأي مرتكب لمخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي (1000) درهم، إضافة إلى حجز المركبة لمدة (30) يوماً و(12) نقاط مرورية، فيما تطبق أحكام المرسوم في إمارة دبي 30 بشأن حجز المركبات، للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر عن طريق تجاوزهم للإشارة الضوئية الحمراء، وبذلك تصل قيمة المخالفة إلى 50.000 درهم، بالإضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي ستواصل جهودها في متابعة مستخدمي الطريق لضمان الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتوفير الأمن والسلامة للجميع، وضبط المخالفين.