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الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية

الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية
3 سبتمبر 2023 11:58

واصل الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في أمدجراس التشادية توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرية هيريكاي وما جاورها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية. يتكون الفريق الموجود في تشاد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويواصل الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في أمدجراس مهامه في السعي للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة بالإضافة إلى المجتمع المحلي من خلال الزيارة الميدانية لعدد من القرى والاطلاع عن قرب على احتياجاتهم وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين.

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وقال محمد خميس آل علي، ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة يواصل الفريق الإنساني أعماله في أمدجراس التشادية في مد يد العون للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي وذلك من خلال تكثيف الجهود الإنسانية والزيارات الميدانية للقرى والاستماع إلى احتياجات الأهالي والسعي لتوفيرها.

وأضاف آل علي أنه وبالتعاون والتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية يواصل الفريق الإنساني جهوده من خلال توسيع نطاق القرى في أمدجراس وكذلك الإسراع في توصيل المساعدات للأهالي.

المصدر: وام
الإمارات
تشاد
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