سلطان النيادي: وراء كل رائد فضاء ناجح.. فريق عمل عظيم يسهر ليل ونهار

قال رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية عبر منصة " إكس" : " وراء كل رائد فضاء ناجح، فريق عمل عظيم يسهر ليل ونهار. شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء، ممتن لكل الفرق الذين ثابروا وعملوا واجتهدوا لإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب".

وراء كل رائد فضاء ناجح، فريق عمل عظيم يسهر ليل ونهار.



شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء، ممتن لكل الفرق الذين ثابروا وعملوا واجتهدوا لإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. pic.twitter.com/KZ8BdGWpXj — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023