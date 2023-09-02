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رئيس كينيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

رئيس كينيا خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الدولة (وام)
3 سبتمبر 2023 02:50

نيروبي (وام)

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 تسلم فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، أوراق اعتماد، الدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفيراً فوق العادة ومفوّضاً لدولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي جرت في القصر الرئاسي في العاصمة نيروبي. 
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
العلاقات الثنائية
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية كينيا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.  وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. 
من جهته أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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