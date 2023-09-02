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ولي عهد أم القيوين: صون الموروث الثقافي

راشد بن سعود خلال الاطلاع على بندقية صيد (الصور من وام)
3 سبتمبر 2023 02:50

أبوظبي (وام)
زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته العشرين. 
وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض واطلع على أنواع البنادق ومسدسات الصيد والقنص المعروضة واستمع من القائمين على المعرض إلى شرح بشأن أهم الصناعات والمنتجات التي يقدمها الحدث بمجالات عديدة تشمل، الفروسية والصقارة ورحلات الصيد والسفاري ومعدات الصيد والتخييم وأسلحة الصيد والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق إلى جانب المنتجات والخدمات البيطرية ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية وغيرها. 
فقد زار سموه جناح شركة إنترناشونال جولدن جروب واستمع إلى شرح من خليفة مراد البلوشي نائب رئيسها التنفيذي عن أحدث الابتكارات في مجال أسلحة الصيد بجميع أنواعها. وتعرف سموه على فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية المعنية برياضة الصيد والفروسية ومستلزماتها والجهود التي تهدف للحفاظ على التراث والرياضات التراثية خاصة. 

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وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بالتطور المستمر الذي يشهده معرض الصيد والفروسية على صعيد حجم المشاركات أو تنوعها أو مستوى الإقبال على المعرض.. مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للتراث والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي. 
رافق سموه خلال الزيارة الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

راشد بن سعود
أم القيوين
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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