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الإمارات

«تسليح» تشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية

سالم المطروشي
3 سبتمبر 2023 02:50

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلاق «الصيد والفروسية» والاستدامة تتصدر الفعاليات

تُشارك شركة «تسليح» الإماراتية في المعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2023، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات.
أكد سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن المشاركة في هذا الحدث الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 2 - 8 سبتمبر الجاري، تكتسي أهمية كبيرة نظراً للمكانة المحلية والإقليمية والعالمية التي يحظى بها المعرض، وتلبية لرغبات العملاء من صانعي القرار، والعملاء المُهتمين باستدامة الرياضات التراثية الأصيلة ولفت المطروشي إلى أن الشركات التابعة لشركة «تسليح» القابضة ستشارك في نسخة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) 2023، جنباً إلى جنب مع بعض شركائها القدامى والجدد من العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال.
وأشار المطروشي إلى أن جناح «تسليح» في هذا المعرض العالمي المُتميّز سيضم «ميادين تسليح»، إحدى شركات «تسليح» التابعة، والتي تُقدّم خدمات مُتخصّصة واستثنائية في بناء ميادين الرماية من الألف إلى الياء، ويشمل ذلك توفير نظام ميادين الرماية الأكثر تقدّماً وذكاءً، فضلاً عن تقديم حلول ميادين الرماية المُتكاملة وغيرها الكثير. كما يضمّ الجناح أيضاً شريكها المُصنّع للأسلحة الناريّة، شركة «فراتيلي تانفوجليو» الإيطاليّة. حيث سَتُعرض أسلحتهم الناريّة اليدويّة الأكثر انتشاراً في المجالات الدفاعيّة والرياضيّة وحتّى العسكريّة.

تسليح
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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