«جولدن جروب» تكشف عن 780 قطعة سلاح في معرض «الصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب الإماراتية المتخصصة في تسويق وتجارة الأسلحة والذخيرة، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 الذي انطلق أمس السبت، عن عرض 780 قطعة متنوعة من جميع أنواع أسلحة الصيد من ماركات وعلامات تجارية ذات شهرة عالمية رائدة بالتعاون مع شركات دولية متخصصة من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومعدات الأمن المتنوعة.

وذكرت إدارة «جولدن جروب» أن مشاركة المجموعة هذا العام في الدورة الحالية من معرض الصيد والفروسية وصلت لأعلى الدرجات التي ترضي المتعاملين في مجال تطوير وترقية منتجات أسلحة الصيد والمستلزمات التقنية المتعلقة بها، وجميع ملحقاتها الخاصة.

وأشارت إلى أن «إنترناشيونال جولدن جروب» تعد أكبر شركة عارضة في الحدث من خلال استقطاب الشركات العالمية في مجال وتلبية حاجات العملاء في مجالات الصيد والرياضة.

«واديرا» والطبيعة

شاركت شركة واديرا البولندية في المعرض من خلال عرض منتجات تتصل بالطبيعة والتراث. واشتملت منتجات الشركة على ملابس للأطفال والبالغين مطبوع عليها بحرفية عالية صور للصقور والخيول بالاعتماد على الألوان والمواد الطبيعية بخامات تتحمل الظروف كافة، وتحتفظ بالرسوم التي عليها رغم إخضاعها للغسيل والتجفيف.

وقال فوتشي بيزكا، مالك شركة «واديرا»، إن الشركة مختصة بصناعة الملابس ذات الطابع المستمد من الطبيعة والتراث والغابات، بما يلبي متطلبات العملاء من خلال الملابس المحبوكة والأقمشة المختارة بعناية.

وأوضح بيزكا أن مشاركة «واديرا» في المعرض للسنة الثالثة على التوالي أثبتت أن لمنتجات الشركة سوقاً واسعاً في دولة الإمارات، خاصة من زوار المعرض ومن الأعمار كافة.

وقال إن الشركة تسعى باستمرار إلى التوجه لأسواق جديدة، وقد أدخلنا منتجات للأطفال والكبار، وتناسب محبي الطبيعة والمهتمين بالصيد.

وقال إن المشاركة في المعرض خلال الدورات المقبلة ستكون من الأحداث المهمة التي ستنتظرها الشركة على مدار العام، لما للمشاركة من فوائد عديدة، من بينها إنعاش حركة البيع للمنتجات التي تعرضها، وكذلك تعريف الزوار على المنتجات الجديدة لديهم.