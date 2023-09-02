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بندقية «victrix» تتزين بعلم الإمارات في معرض «الصيد والفروسية»

علم دولة الإمارات يزين بندقية الصيد تصوير: وليد أبو حمزة
3 سبتمبر 2023 02:50

أبوظبي (الاتحاد) 

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عرضت مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب الإماراتية، المتخصصة في تسويق وتجارة الأسلحة والذخيرة، خلال مشاركتها في المعرض، 780 قطعة متنوعة من جميع أنواع أسلحة الصيد، أبرزها بندقية «victrix» وهي بندقية تحمل علم دولة الإمارات. 
وأكد القائمون على جناح الشركة أن البندقية تعتبر إصداراً جديداً يختلف عن الشكل النمطي للبنادق، حيث تتزين بألوان علم دولة الإمارات ومحفور عليها اسم شركة «إنترناشيونال جولدن جروب»، ويبلغ عيار ذخيرتها 22LR، فضلاً عن أنها مصممة خصيصاً لرماية الأهداف البعيدة لمسافات تصل إلى 300 متر. 
وأوضحوا أن البندقية يبلغ وزنها حوالي 5.5 كيلوجرام، وتناسب القناصين.
وذكرت إدارة «جولدن جروب» أن مشاركة المجموعة هذا العام في الدورة الحالية من معرض الصيد والفروسية وصلت لأعلى الدرجات التي ترضي المتعاملين في مجال تطوير وترقية منتجات أسلحة الصيد والمستلزمات التقنية المتعلقة بها وجميع ملحقاتها الخاصة.
وأكدت الشركة أن منتجاتها حظيت بإقبال كبير من زوار المعرض، حيث قدمت نماذج من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى معدات الأمن المتنوعة.

الصيد
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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