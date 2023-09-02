«توب أدفنتشار» تشارك بكرفانات صغيرة في معرض «الصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت شركة «توب أدفنتشار» من خلال مشاركتها الأولى في المعرض في دورته الـ 20 كرفانات صغيرة الحجم وبأسعار معقولة لجميع هواة التخييم.

وأوضح محمد علي، مالك شركة «توب أدفنتشار»، أن الشركة تعرض كرفانات خفيفة الوزن لا تزيد على 600 كغ تراعي معايير الاستدامة، حيث تعمل بالطاقة الشمسية، وتناسب الرحلات المتنقلة للمغامرين وتكفي لشخصين، وفي حال تركيب خيمة على سطحها تزيد طاقتها الاستيعابية لتصل إلى خمسة أشخاص، وفيها الخدمات كافة.

وقال إن شركته سعت لتوفير الكرفانات صغيرة الحجم نظراً لوجود رغبة التخييم عند نسبة كبيرة من سكان الدولة، ولكن أحياناً الأسعار المرتفعة وأحجام الكرفانات الكبيرة لا تتناسب مع الجميع، وهو ما أكد له أن الإمارات ستكون سوقاً جيدة للكرفانات من الحجم الصغير.

وعن مواصفات الكرفانات التي استقطبت اهتمام جمهور عريض من زوار المعرض، أوضح علي أن وزن الكرفانات حوالى 600 كيلو جرام، فهي سهلة القطر باستخدام المركبات الخفيفة أو المتوسطة، إلى جانب سهولة إيجاد مواقف لها دون أن تأخذ مساحة.

وفيما يخص أسعارها، أوضح الحميري أنها تبدأ من 56 ألف درهم، وتزيد حسب المواصفات الإضافية التي يتطلبها المستهلك، والكرفان مجهز بالأساسيات كدورات المياه وأسرة تتسع لشخصين ومطبخ، فيما في حال طلب إضافات كالتكييف أو الثلاجة أو مولدات الطاقة الشمسية، فهذا يترتب عليه زيادة في الأسعار المذكورة.

وبشأن معايير السلامة والأمان، أكد علي أن الشركة تلتزم بمعايير الأمان والسلامة الإماراتية والأوروبية، خاصة ما يتعلق بتوفير نظام «البريك»، والمحرك ألماني الصنع.

وأشار إلى أهمية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والمشاركة فيه، لا سيما أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، سواء مواطنين أو مقيمين، وزوار المعرض من الجنسيات كافة ومختلف الأعمار، وجناح الشركة شهد إقبالاً كبيراً نظراً لأن أحجام المعروض من الكرفانات جاذبة للجميع.

وقال علي: «إن مشاركتهم في المعرض تعتبر من الأحداث المهمة التي ستنتظرها الشركة على مدار العام، لما للمشاركة من فوائد عديدة، من بينها إنعاش حركة البيع للمنتجات التي تعرضها الشركة، وكذلك تعريف الزوار على المنتجات الجديدة لديهم، بالإضافة إلى استقطاب زبائن ومتعاملين جدد، لا سيما أن المعرض يقصده محبو الصيد ورحلات البر والتخييم».