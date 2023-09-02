لوحة من ريش الصقور لـ «زايد الخير» في معرض «الصيد والفروسية»

هالة الخياط (أبوظبي)

جذبت لوحة فنية من ريش الصقور، زوار المعرض الدولي للصيد والفروسية، باعتبارها الأكبر والأولى من نوعها لتنفيذها بالاعتماد على 11500 ريشة من ريش الصقور. وأوضح الفنان التشكيلي تيم العمر أن اللوحة بارتفاع 5 أمتار وعرض 4 أمتار، واستغرق إنجازها 80 يوم عمل، حيث قام بجمع الريش المستخدم لتنفيذها من مختلف مناطق الدولة. وأشار إلى أنه اختار تنفيذ اللوحة بالاعتماد على ريش الصقور لما له من أهمية عند المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان يمارس رياضة الصيد بالصقور باعتبارها جزءاً من التراث، ويجب الحفاظ عليه.