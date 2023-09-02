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«محمية تركي» و«النادر لإنتاج الصقور» في السعودية يشاركان بالمعرض

«محمية تركي» و«النادر لإنتاج الصقور» في السعودية يشاركان بالمعرض
3 سبتمبر 2023 02:50

أبوظبي (وام)

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 أشادت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومركز النادر لإنتاج الصقور من المملكة العربية السعودية، بحسن إعداد وتنظيم معرض الصيد والفروسية.
وقال المهندس محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي للهيئة: «نستعرض حالياً ثلاثة محاور أساسية في هذا المعرض الأول، وهو جزء من قصر الملك عبد العزيز التاريخي الذي تم بناؤه منذ أكثر من 70 عاماً في المملكة العربية السعودية، كما نستعرض بعض محتويات هذا القصر، أما الجزء الآخر فهو السياحة البيئية، ولدينا عدد من المحميات وعدد من البرامج السياحية، كما أطلقنا محمية الشمال للصيد المستدام كأول محمية للصيد في المملكة العربية السعودية، حيث نقدم من خلالها تجارب صيد الغزلان وصيد الحبارى.
أما الجزء الثالث هو المجتمع المحلي داخل منطقة المحمية، يوجد تقريبا 50 إلى 100000 نسمة نحاول نقدم لهم الدعم كمحمية من خلال مسارين: الأول هو إنتاج العسل لكون المحمية تزخر بالزهور البرية، وبالتالي إنتاج عسل بري من هذه الزهور، والجزء الآخر وهو الحرف اليدوية الذي تقدمه السيدات للآخرين، وذلك بهدف إيصال ما تزخر به المملكة من ثقافة متنوعة».
وأشار إلى أن جناح المحمية في معرض الصيد والفروسية يضم مجسماً لبركة العشار، إحدى محطات طريق الحجاج الكوفي المعروف باسم «درب زبيدة» والذي يعد من أبرز المعالم التراثية في نطاق المحمية لما يمثله من قيمة تاريخية ترتبط بزيارة الأراضي المقدسة وسقيا الحجاج، إضافة إلى تخصيص ركن خاص للنحالين لعرض أنواع عسل النحل الطبيعي التي يتم إنتاجها داخل المحمية، كما ستقدم الفرق الفنية السعودية عروضاً فلكلورية خاصة بالتراث السعودي، كما يضم الجناح ركناً خاصاً لتقديم الضيافة لزوار المعرض والذي يبرز عادات وتقاليد المجتمع السعودي.
من جهته، قال سلطان القحطاني، مالك مركز النادر لإنتاج الصقور من المملكة العربية السعودية الذي يشارك في معرض الصيد والفروسية للسنة الثالثة على التوالي، إن المركز يهتم بإنتاج الصقور بشكل كامل.

معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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