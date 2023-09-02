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4370 خدمة رقمية من دائرة  خدمات رأس الخيمة

دوريات مستمرة لرصد المخالفات البيئية (من المصدر)
3 سبتمبر 2023 02:50

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
سجلت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة خلال الفترة الماضية، 4370 خدمة رقمية عبر قنواتها الرقمية للعام الحالي، وذلك تلبية لاحتياجات أفراد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وسعي الدائرة إلى تقديم أفضل الخدمات من خلال تطوير وتحديث خططها الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية بحسب مدير الدائرة المهندس خالد العلي.

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وبين العلي أن اجمالي الخدمات العامة التي قدمت في الدائرة في نفس الفترة بلغت حوالي 7880 خدمة وبلغ عدد زوار الدائرة المستفيدين من خدماتها حوالي 6410 زائرين.
وأشار العلي أن خدمات الدائرة في تطوير واستحداث دائم في مؤسساتها الأربعة، حيث تضع الدائرة ضمن خططها الحالية أعمال الصيانة في موقع سارية العلم على كورنيش القواسم في رأس الخيمة خلال الأيام الماضية، مبينا أن الدائرة ممثلة بمؤسساتها الأربع «الزراعة التجميلية»، و«الصرف الصحي»، و«إدارة المخلفات»، إضافة إلى «الأشغال»، تعمل بكل طاقاتها والبرامج المستقلة لضمان تقديم الخدمات للعملاء بجودة وتميز، من أجل تحقيق الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أنهم يتطلعون إلى أن تصبح «دائرة الخدمات العامة» دائماً دائرة عالية الأداء تضع العملاء في مقدمة أولوياتها، وتتطور وتستفيد من تجاربها. 
«راقب»
ضبطت دوريات (راقب) البيئية، التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة 3007 مخالفات بيئية متنوعة، خلال الأشهر الستة الماضية، في عدد من مناطق الدائرة، تضمنت مخالفات لإلقاء ووضع وترك المُخلفات في ميادين وأماكن عامة، وإشعال النيران أو الشواء على الأرض بشكل مباشر، في المواقع غير المسموح فيها بذلك من قبل الدائرة، ومخالفة صُنفت تحت بند «مزاولة أي أنشطة متعلقة بتجميع أو إعادة استخدام أو معالجة مخلفات الغير دون الحصول على تصريح خاص من الدائرة.

دائرة الخدمات العامة
رأس الخيمة
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