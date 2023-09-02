الأحد 3 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الاتحاد للقطارات» تطلع على مبادرات «مجتمعية» شرطة أبوظبي

جانب من زيارة الوفد (من المصدر)
3 سبتمبر 2023 02:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي و«التنمية الاقتصادية» تدشنان مبادرة «صنع من أجل الاستدامة»
شرطة أبوظبي تشارك في معرض جامعة الإمارات للتوظيف

اطلع وفد من شركة الاتحاد للقطارات على أفضل الممارسات المطبقة في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي ودورها في الوقاية من الجريمة.
والتقى العقيد سيف على الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، مع الوفد الزائر برئاسة الدكتور محمد المنصوري، مدير العلاقات الحكومية في الاتحاد للقطارات.
وتعرف الوفد على آلية عمل الشرطة المجتمعية، وأهم التجارب في مجال المبادرات المجتمعية والحملات التوعوية وعلى آلية تنفيذ الفعاليات والحملات مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وتنوع وسائل التوعية المقدمة للجمهور، والتي تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي لدى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية ودور الفرد في مكافحة الجريمة، وترسيخ مفهوم المواطنة الإيجابية.
وأثنى رئيس الوفد على جهود إدارة الشرطة المجتمعية، وعبر عن اهتمام شركة الاتحاد للقطارات وحرصها على تعزيز التعاون مع شرطة أبوظبي في الحملات التوعوية والتي يتم تنفيذها على مدار العام.

الاتحاد للقطارات
الشرطة المجتمعية
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد خلال زيارته جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات تحافظ على تراثها الغني والقيِّم
اليوم 02:50
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
الإمارات
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
اليوم 02:49
رئيس كينيا خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الدولة (وام)
الإمارات
رئيس كينيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
اليوم 02:50
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
الإمارات
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
اليوم 02:50
أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
الرياضي
أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©