شرطة دبي تخرج دورة «حفظ النظام في المدن»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، تخريج دورة حفظ النظام في المدن، التي نظمتها إدارة الطوارئ بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني والإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الخيالة، بحضور العميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعقيد عيسى حمزة أهلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعقيد خميس علي الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالنيابة، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة والمشاركين في الدورة.

وأكد اللواء راشد الفلاسي حرص القيادة العليا لشرطة دبي، على تأهيل الكوادر التخصصية في مختلف المجالات لمواكبة التطور المهني والوقوف أمام التحديات والصعوبات وتذليلها، مشيراً إلى أن دورة حفظ النظام في المدن تعد من أهم الدورات التي تحرص الإدارة العامة على تنفيذها لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز الجهود الأمنية.

من جانبه، قال العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالنيابة، إن الدورة مدتها 3 أسابيع وبلغ عدد المنتسبين فيها 30 فرداً تلقوا خلالها العديد من المحاور المهمة التي تمكنهم من أداء واجبهم على أكمل صورة، إلى جانب تنفيذ سيناريوهات وهمية، منها احتواء وتطويق المنطقة السكنية التي تثير الشغب والفوضى وعزلها عن محيطها لمنع انتشار أعمال الشغب في الجوار، ومحاصرة المشاغبين ومنع أي إمداد يصلهم، وكذلك التمشيط والقبض والسيطرة وتطويق الأماكن العامة والشوارع ونقل المشاغبين.

وفي ختام حفل التخريج، توجه اللواء الفلاسي بالشكر إلى مدربي الدورة على جهودهم المثمرة، وكرم المشاركين في الدورة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.