دبي تستضيف المؤتمر الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري

أبوظبي (وام)

تستضيف دبي المؤتمر الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري، الذي يقام خلال الفترة من 26 مايو إلى 30 مايو 2024، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية.

وقال البروفيسور خسرو عدلي، رئيس المنظمة، إن المؤتمر الذي يأتي بالتعاون بين جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والجمعية السعودية للكيمياء السريرية، وهيئة الاتحاد العربي للبيولوجيا السريرية، يرحب بجميع العلماء والباحثين من الخليج ويمنح الفرصة لمشاركة الدول العربية الأخرى وجميع الأعضاء من قارة أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الوسطى والجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لأن هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات نجاحاً في العالم. من جانبه، قال الدكتور أنور برعي، الممثل الرسمي للجمعية السعودية للكيمياء السريرية، إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للكيمياء السريرية والطب المخبري سيكون استثنائياً، حيث سيُعقد في العالم العربي للمرة الأولى منذ بدء المؤتمر في عام 1954، وسيتم استضافته جنباً إلى جنب مع مؤتمر الاتحاد العربي السابع عشر للعلوم البيولوجية، والاجتماع السنوي العاشر للجمعية السعودية للكيمياء السريرية، والمؤتمر الدولي الثامن للاضطرابات الجينية لجمعية الإمارات للأمراض الجينية. وأوضحت الدكتورة مريم بن مطر، مؤسس جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، أن برنامج المؤتمر سيكون نسخة مميزة من المناقشات المبتكرة والمحفزة لنقل النظام الطبي المرضي إلى النظام الطبي الصحي الذي يستوعب الأصحاء وطرق الوقاية المبكرة للأمراض، بما يتماشى مع خصوصية واحتياجات مجتمعاتنا الشابة في المنطقة كأولوية لمخرجات هذا الحدث الطبي الأهم، مشيرة إلى أن البرنامج تم تطويره بقيادة الجمعية السعودية للكيمياء السريرية والاتحاد العربي والفريق المحلي للمنظمة والمجلس العلمي لجمعية الإمارات للأمراض الجينية. بدوره قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «إنّ استضافة دبي للمؤتمر دليل على الثّقة التي توليها الجهات بدبي وبإمكاناتها الهائلة وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى، إلى جانب حرصنا على ترسيخ مكانة دبي كوجهة مثالية لاستضافة الأحداث العالمية، وأيضاً تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تساهم هذه الأحداث في مشاركة المعلومات، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات، وتوثيق العلاقات». وأضاف: «في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، والتزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل دبي جهودها لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والإبداع واستقطاب الموهوبين والاستثمارات..ولا شك أن المشاركين في هذا الحدث العالمي سيحضرون دورة استثنائية في مدينة عالمية قريبة من الأسواق الرئيسية».