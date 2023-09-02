النيادي لـ «الغارديان»: وجودي في محطة الفضاء منحني فرصة التعريف بالثقافة العربية

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن وجوده على متن محطة الفضاء الدولية في مهمته التي استغرقت 6 أشهر، منحه فرصة نقل مظاهر الثقافة العربية إلى الفضاء، والتعريف بها بين أقرانه من رواد الفضاء.

ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن النيادي قوله في تصريحات لها «سمعت الكثير من زملائي يقولون إنه من الجميل حقاً سماع لغة مختلفة في المحطة».

وأوضحت الصحيفة أن العالم تابع محطة الفضاء الدولية من خلال ما يبثه سلطان النيادي، وسلطت الضوء على حقيقة أن أكثر من نصف هؤلاء الذين اقتحموا حدود الفضاء والذين يقدر عددهم بالمئات كانوا أميركيين إلى جانب رواد الفضاء الروس والذين سيطروا على الرحلات الفضائية لعقود. وأشارت إلى أنه، حتى الآن، لم يكن بين هؤلاء الرواد سوى ستة عرب.

وقالت الصحيفة إن النيادي دأب، بشكل منتظم خلال وجوده على متن المحطة الدولية، على نشر مقاطع فيديو باللغة العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الحياة في المحطة الفضائية، شرح فيها مقتطفات عن حياته اليومية غير العادية في الفضاء مثل تناول طعام معد خصيصاً لرواد الفضاء للحفاظ على لياقته البدنية في ظل انعدام الوزن على متن محطات الفضاء، منوهة إلى أن الطعام الذي يقدم يخضع لمعالجة كبيرة، للتقليل من وزنه عبر امتصاص الماء من المواد الغذائية ومن ثم يقوم روّاد الفضاء بإعادة ترطيب الطعام قبل تناوله باستخدام رشاشات المياه الساخنة والباردة.

وأشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن النيادي قدم للمجتمع العالمي محتوى شيقاً للمنطقة العربية من خلال التقاط صور لعدد من مدن الشرق الأوسط وبعض المواقع الشهيرة في المنطقة، كاشفاً أبرز مظاهر الجمال فيها.

وذكرت أن النيادي كتب، في إحدى تغريداته في بداية رحلته إلى الفضاء: «هنا مدينة بغداد الجميلة والتاريخية، حجر الزاوية في العصر الذهبي للمعرفة». وفي لقطة للعاصمة اللبنانية، وصف بيروت بأنها «المدينة التي تتنفس الفن والثقافة والجمال»، فيما وصف قناة السويس بأنها «القلب النابض للتجارة العالمية».

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصور التي التقطها النيادي بالكاميرا من داخل المحطة الفضائية، لاقت تفاعلاً إيجابياً واسعاً على مواقع الشبكة العنكبوتية، مشيرة إلى أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وهي أول امرأة عربية تصعد إلى الفضاء، وعلي القرني انضما إلى النيادي في مهمة فضائية مدتها ثمانية أيام وكانت هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها ثلاثة رواد عرب في الفضاء معاً في وقت واحد.