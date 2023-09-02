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تنويه هام من دائرة القضاء - أبوظبي

دائرة القضاء في أبوظبي
2 سبتمبر 2023 18:32

أكدت دائرة القضاء-أبوظبي، اليوم السبت، صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ، والتي يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني.
وأوضحت الدائرة، في حسابها على موقع «إكس»، تويتر سابقاً، أن «التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مضلل ولا أساس له من الصحة ولا يعود إلى المستفيد من الإيداع».
ودعت دائرة القضاء أفراد المجتمع إلى «ضرورة تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل الصوتي المضلل».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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