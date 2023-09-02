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طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
2 سبتمبر 2023 17:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:40 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 09:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

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المصدر: وام
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