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الإمارات

إجلاء 34 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا تحسباً لإعصار "إداليا"

شعار وزارة الخارجية
2 سبتمبر 2023 13:09

قامت سفارة دولة الإمارات في واشنطن بالتنسيق مع ممثلي جهات الابتعاث الرسمية للدولة في الولايات المتحدة الأميركية بإجلاء عدد 34 مواطناً إماراتياً من المقيمين في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية إلى وجهات آمنة مع وصول إعصار "إداليا" إلى شاطئ الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية إنه وتجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت السفارة في واشنطن كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا، حيث تم إجلاء عدد 16 مواطناً إلى مدينة ميامي و18 مواطناً إلى مدينة أتلانتا.

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وحثت سفارة الدولة، المواطنين المقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالإعصار، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية؛ كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات في الحالات الطارئة من خلال الرقم 0097180024 بالإضافة إلى التسجيل في خدمة تواجدي.

 

المصدر: وام
سفارة الإمارات في واشنطن
فلوريدا
الولايات المتحدة الأميركية
إعصار
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