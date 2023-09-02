انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ويستمر حتى 8 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "استدامة وتراث .. بروح متجددة".

يستقطب المعرض، الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، مشاركين وزواراً محليين ودوليين نظرا لما يوفره من فرص للشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية لبناء علاقات تجارية إذ يحتضن أكثر من 1200 عارض وعلامة تجارية.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد عن 150 ألف زائر وهو الحدث الفريد من نوعه المخصص والمصمم للترويج لقطاعات الصناعة الـ 11 التي يضمّها، وتشمل قطاعات: أسلحة ومعدات الصيد والرماية ومُعدّات الصيد والتخييم والصقارة والفروسية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها إضافة إلى الفنون والحرف اليدوية ومركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق ومُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية والمنتجات والخدمات البيطرية ورحلات الصيد والسفاري ووسائل الإعلام المختصة.