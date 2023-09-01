سعيد بن طحنون يحضر جلسة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

العين (وام)

نظّمت مستشفيات «ميديكلينيك العين» جلسة حوارية برعاية معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان بعنوان «يد بيد نتشارك للغد»، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بمشاركة كوادر نسائية من مختلف القطاعات.

وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان في بداية الجلسة: «إنه بفضل الرؤية الاستشرافية والدعم الكبير والرعاية المتواصلة من القيادة الرشيدة، استطاعت المرأة الإماراتية تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات كافة، وذلك انطلاقاً من الإيمان بدورها المحوري في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التقدم والريادة والمشاركة في بناء الوطن».‎

وأضاف معاليه: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدورها الريادي الكبير في دعم مكانة المرأة ومنحها الثقة لتكون القيادية المبدعة والقدوة الحسنة في المجتمع بشتى مجالاته، وكان لإيمان سموها بدور المرأة في المجتمع وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تطويره، حافزاً لهن لتحقيق المزيد من الإنجازات، ولا ننسى عطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية، واهتمامها الكبير والمستمر بتمكين المرأة والأسرة والطفولة في مختلف دول العالم، فأصبحت سموها نموذجاً عالمياً رائداً في العطاء والإنجاز للمرأة».

وقال فيليب تايلر، مدير منشآت ميديكلينيك في العين: «نجتمع اليوم هنا تكريماً للمرأة الإماراتية وإنجازاتها وإسهاماتها في نجاح المجتمع الإماراتي، إنه لمن دواعي فخري أن أكون بينكم اليوم في هذه المناسبة، لنحتفي بالمواهب الإماراتية التي انضمت إلينا، وشغلت منهن مناصب قيادية وقمن بدور محوري في نجاحنا».

شارك في الجلسة كوارد نسائية من الهلال الأحمر الإماراتي ومجلس العين للشباب والدفاع المدني وبلدية مدينة العين وبيت محمد بن خليفة ومؤسسة التنمية الأسرية ومستشفى ميديكلينيك.

وتم في الختام تكريم المتميزات، تقديراً لجهودهن وعطائهن في خدمة الوطن.