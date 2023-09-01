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شرطة أبوظبي و«التنمية الاقتصادية» تدشنان مبادرة «صنع من أجل الاستدامة»

خلال جولة للاطلاع على جهود مركز التدريب الافتراضي (من المصدر)
2 سبتمبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي مبادرة «صُنع من أجل الاستدامة» تزامناً مع عام الاستدامة، وتعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القيادات الشرطية من خلال استخدام منهجية الاقتصاد الدائري المطبقة في القطاع الاقتصادي في تصميم مبادرات وممارسات أمنية جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية لإمارة أبوظبي.
والتقى العميد ركن أحمد علي الشحي، نائب مدير قطاع أمن المجتمع، محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، حيث اطلع خلال جولة على جهود مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تطوير السيناريوهات الافتراضية، وعرض للمساحات والمنتجات الجديدة المطورة في شرطة أبوظبي، وعقدت دائرة التنمية الاقتصادية ورش عمل للعاملين في شرطة أبوظبي حول تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في تصميم الممارسات الأمنية.
وأوضح الشحي أن مبادرة «صنع من أجل الاستدامة» تهدف إلى بناء قدرات العاملين في شرطة أبوظبي لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مرحلة تصميم ممارسات ومبادرات أمنية مستدامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الدائري يعتبر نهجاً حكومياً جديداً يسعى إلى تقليل الأثر البيئي للإنتاج والاستهلاك مع تعظيم القيمة والفائدة من المواد طوال دورة حياتها.

شرطة أبوظبي
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