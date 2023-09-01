«زراعة أبوظبي» تبحث تحديات صناعة إنتاج الأعلاف

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نظمت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي لقاء مع ممثلين من المصانع المنتجة للأعلاف في الإمارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة مع شركائها في مختلف القطاعات، داعين إلى تنفيذ خطة تستهدف توفير المواد الخام المستخدمة في الإنتاج للأعلاف بكميات كبيرة وبشكل سنوي للحصول علي السعر المناسب والجودة المطلوبة، وتجنباً لحدوث أي طوارئ بالعالم.

وحصر المشاركون التحديات في عدد من النقاط منها، ارتفاع أسعار المواد الخام أو الأولية المستخدمة في إنتاج الأعلاف عالمياً، بسبب الظروف التي تسبب بها جائحة كورونا، ومن ثم تلاها الأحداث الأوكرانية الروسية، وقدم ممثلو شركات أعلاف مقترحاً بتأمين المواد الأولوية ومستلزمات الإنتاج، بكميات كبيرة وتخزينها تجنباً للمخاطر التي قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو حروب تؤثر على سعر الأعلاف.

ودعا المشاركون إلى زيادة برامج التوعية للمربين والعمال بالمزارع دعماً للمنتج المحلي باعتباره أحد مستهدفات الأمن الغذائي، وأكد ممثلو الهيئة أن الهيئة تقدم كافة أشكال الدعم والتوعية وتنظيم زيارات ميدانية للمزارع، وأن الغرض الأساسي من هذا اللقاء تسجيل كافة الملاحظات والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي.