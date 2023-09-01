السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«زراعة أبوظبي» تبحث تحديات صناعة إنتاج الأعلاف

أرشيفية
2 سبتمبر 2023 01:26

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يضم الحسن صالح إلى «معسكر كرواتيا»
أندية اليد تجدد الدماء بـ5 مدربين

نظمت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي لقاء مع ممثلين من المصانع المنتجة للأعلاف في الإمارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة مع شركائها في مختلف القطاعات، داعين إلى تنفيذ خطة تستهدف توفير المواد الخام المستخدمة في الإنتاج للأعلاف بكميات كبيرة وبشكل سنوي للحصول علي السعر المناسب والجودة المطلوبة، وتجنباً لحدوث أي طوارئ بالعالم. 
وحصر المشاركون التحديات في عدد من النقاط منها، ارتفاع أسعار المواد الخام أو الأولية المستخدمة في إنتاج الأعلاف عالمياً، بسبب الظروف التي تسبب بها جائحة كورونا، ومن ثم تلاها الأحداث الأوكرانية الروسية، وقدم ممثلو شركات أعلاف مقترحاً بتأمين المواد الأولوية ومستلزمات الإنتاج، بكميات كبيرة وتخزينها تجنباً للمخاطر التي قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو حروب تؤثر على سعر الأعلاف.
ودعا المشاركون إلى زيادة برامج التوعية للمربين والعمال بالمزارع دعماً للمنتج المحلي باعتباره أحد مستهدفات الأمن الغذائي، وأكد ممثلو الهيئة أن الهيئة تقدم كافة أشكال الدعم والتوعية وتنظيم زيارات ميدانية للمزارع، وأن الغرض الأساسي من هذا اللقاء تسجيل كافة الملاحظات والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي.

الأعلاف
هيئة الزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
آخر الأخبار
صلاح.. «الأمر منتهي»!
الرياضي
صلاح.. «الأمر منتهي»!
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
دائرة القضاء في أبوظبي
الإمارات
تنويه هام من دائرة القضاء - أبوظبي
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©