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«اللوفر أبوظبي» يطلق تحدي الاستدامة

«اللوفر أبوظبي» يطلق تحدي الاستدامة
2 سبتمبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، أطلق متحف اللوفر أبوظبي تحدي الاستدامة: «حوّل المادي إلى معنوي أو المعنوي إلى مادي»، ودعا المتحف أصحاب العقول المبدعة من الطلبة الجامعيين والخريجين في كل أنحاء الإمارات للمشاركة في هذا التحدي عبر مشروعات تتناول الممارسات المستدامة وسبل حماية التنوع، وكذلك استثمار التحدي للتعرف على دور المتاحف في تحقيق الاستدامة وكيف يمكنها  المساهمة في ترك إرث دائم للأجيال القادمة.. وكشف المتحف أن  المشاريع المقترحة يجب أن تتناول محاور الاستدامة أو تبرز قصة اللوفر أبوظبي كمتحف عالمي  تلتقي فيه الثقافات المتنوعة وتتجلّى فيه الروابط الثقافية.. وتُعرض المشروعات الفائزة في المتحف لتسليط الضوء على  إبداعات الطلبة، وابتكاراتهم، ومدى التزامهم بالممارسات المستدامة.

اللوفر أبوظبي
متحف اللوفر أبوظبي
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