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3 ابتكارات إماراتية في «يوم المخترعين» الإندونيسي

3 ابتكارات إماراتية في «يوم المخترعين» الإندونيسي
2 سبتمبر 2023 01:26

الفجيرة (وام)

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ضمن أهدافه الاستراتيجية للاستفادة من الفعاليات الخارجية، يشارك نادي الفجيرة العلمي في مهرجان يوم المخترعين في مقاطعة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري،  بثلاثة ابتكارات في مجال توصيل الأدوية بطائرات دون طيار والرافعة الذكية وربوت جامع الكرات.
ويترأس الوفد المشارك في المهرجان سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، ويضم في عضويته أحمد عبدالقادر مشرفاً تقنياً والطلبة: أحمد المسماري وسالم اليليلي وحمد المسماري. وقال سيف المعيلي إن مشاركة النادي في المحافل الدولية تعتبر قيمة مضافة لمنتسبيه للاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة ومنافسة المبتكرين من مختلف دول العالم بابتكارات عمل عليها النادي خلال الفترة الماضية ضمن خطته لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

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الابتكار
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