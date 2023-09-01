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النيادي من الفضاء: العالم العربي مهد الحضارة

النيادي من الفضاء: العالم العربي مهد الحضارة
2 سبتمبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)
نشر الرائد الإماراتي، سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مقطع فيديو صوره من الفضاء للعالم العربي، وعلق على المقطع عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» قائلاً: «هذا المنظر الساحر من أجمل المشاهد التي ستبقى في بالي».

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وأضاف: «من هنا.. من العالم العربي انطلقت قبل مئات السنين حضارة كلها علوم واكتشافات، وإن شاء الله شبابنا سيبني من هذا الإرث مستقبلًا واعدًا».

سلطان النيادي
الإمارات
العالم العربي
الحضارة
محطة الفضاء
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
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